Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 22 Mayıs Cumartesi günü saat 05.00'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 19:15:04. #1.16#

title