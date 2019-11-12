Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyünde şüphe üzerine durdurdukları bir minibüs içerisinde Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber minibüs şoförü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA