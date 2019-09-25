Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

25.09.2019 03:26

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 45 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine-Geyikli kara yolu Aladağ köyü mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunda, 34 U 4657 plakalı otomobil ile 34 CGH 833 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu.

Yapılan aramalarda, kapalı kasa minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Afganistan ve 2 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ekipler, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri iddiasıyla A.Ç. ile O.A'yı gözaltına aldı.



Düzensiz göçmenler, Ezine Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA