Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:10
Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 28'i çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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