Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

16.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:25
Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen uyruklu 44 kaçak göçmen tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyünde zeytinlik alanda saklanan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
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