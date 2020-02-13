Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, gelen ihbar üzerine Sivrice Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta bulunan 42 Afganistan, 1 Angola ve 1 Senegal uyruklu 44 düzensiz göçmen kıyaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.