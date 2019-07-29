Çanakkale'de 43 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 43 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber 2 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 43 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, jandarma ekiplerince Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Güney/İHA)

Kaynak: İHA