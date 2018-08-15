Çanakkale'de 41 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 41 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Korubaşı köyü Yeşilliman sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak yakaladı. Yakalanan mülteciler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Güney/İHA)