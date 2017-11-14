Çanakkale'de 40 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sokak Ağzı mevkisinde yol kontrolü yaparken şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun brandayla kapatılmış kasasında, 40 yabancı uyruklu bulunduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Kaçışı organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.