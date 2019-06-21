Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ahmetçe Köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş vaziyette bir grup göçmen tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA