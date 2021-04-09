Çanakkale'de 4 köy, karantinaya alındı
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Çanakkale'de 4 köy, karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 4 köy, karantinaya alındı

ÇANAKKALE İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarının artması üzerine 4 köyde, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

ÇANAKKALE İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarının artması üzerine 4 köyde, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerindeki vaka artışı nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 4 köyde 14 gün karantina uygulamasına karar verildi. Köylerde, yüz yüze eğitime geçici süre ara verildi. İbadethanelerde toplu ibadetler geçici olarak kısıtlanırken, cenaze namazlarının namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun saatte kılınmasına karar verildi. Cenaze defin işlemlerinin ve taziye ziyaretlerinin toplu yapılmaması konusunda halkın bilgilendirilmesi; kahve, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri ile berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararı da alındı. Kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanırken, belediye ve köy minibüsleri ile işçi servisleri gibi toplu ulaşım araçlarının köy ve beldeye giriş- çıkışları geçici olarak durduruldu.

Vefa Sosyal Destek grubu da köylerde yaşayanların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri aldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen bölge halkının, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri açıklandı.

Kararlara uymayanlara ise 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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