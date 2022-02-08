ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ - Haberler
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ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

LAPSEKİ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, kar, Güncel, Haber

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