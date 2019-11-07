Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.11.2019 00:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:25
Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et