Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
07.11.2019 00:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:25
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA