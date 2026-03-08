Haberler

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-76' tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botta 16'sı çocuk olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

