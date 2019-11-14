Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:02

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör de gözaltına alındı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, önceki gün Ayvacık'ta, 39 Afgan kaçak yakalandı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olduğu öğrenildi. Organizatör M.A.'nın da gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleği ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. M.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA