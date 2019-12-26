Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı iskelesi mevkisinde bulunan sahil şeridinde çalılık alana gizlenmiş göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.