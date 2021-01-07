Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

07.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:39
Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'den, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale'den, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 Ocak Çarşamba günü saat 15.50'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli içerisindeki 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor İsmail Kartal Sergen Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 20:39:36. #1.15#
title