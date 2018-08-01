Çanakkale'de 35 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 kaçak yakalandı. Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Korubaşı köyü Yeşil Liman sahiline 2 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda zeytinlikler arasında gizlenmeye çalışan 15, ikinci operasyonda ise 20 kaçağı gözaltına aldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.