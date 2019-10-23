Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere ve Behramkale köyleri sahilinde ağaçlık alanda Afganistan uyruklu grubun bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.