Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı

01.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:06
Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salıyla denize bırakılan 33 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salıyla denize bırakılan 33 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Sivrice açıklarında 2 can salı bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 33 sığınmacıyı kurtardı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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