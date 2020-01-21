Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olan 33 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince minibüste yakalandı.

21.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:08
Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

'de, 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olan 33 kaçak göçmen, ekiplerince minibüste yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyünde, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüste, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan, kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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: Çanakkale'de, 33 kaçak göçmen yakalandı
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