Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

31.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:48
Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Komutanlığı ekipleri, köyü Kuruçeşme mevkisindeki zeytinlikte Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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