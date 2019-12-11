Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı

Ayvacık'ta yapılan operasyonda toplam 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

11.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:11
Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı

'ta yapılan operasyonda toplam 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, Türkiye'den 'a kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca 32 adet can yeleği de ele geçirildi.


Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatıyla 32 adet can yeleği ise yediemin otoparkına bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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