Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2019 16:08

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 314 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Ekiplerince gün boyunca 8 ayrı operasyon düzenlendi.

TCSG 905 Bot Komutanlığınca, Sivrice burnu açıklarında yapılan iki operasyonda, Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akkaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda ise Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA