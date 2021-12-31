Çanakkale'de 312 şişe 'sahte içki' ele geçirdi; 3 gözaltı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde satışa hazır 312 şişe sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki kaçakçılığının ve satışının önlenmesine yönelik Bayramiç ilçesi Ağaçköy mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda bir ticari araç içinde yapılan aramada satışa hazır 312 şişe sahte rakı ele geçirildi.Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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