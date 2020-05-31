Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp Türk kara sularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 31 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
31.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:11

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp Türk kara sularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 31 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde Kongo, Gambiya ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk kara sularına bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerini gören Yunan Sahil Güvenlik, botu Türk kara sularını terk etti. Ekipler, denizde sürüklenmekte olan 31 göçmeni alarak Küçükkuyu'ya getirdiler Göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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