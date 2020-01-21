Çanakkale'de 30 mülteci yakalandı

21.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:54

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 30 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.



Dün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 30 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan şahıs yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca 1 adet minibüs ve 30 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Minibüs ve 30 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.



Olayla ilgili şüpheli O.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA