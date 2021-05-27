Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Burak Akay - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

Çanakkale merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

Çanakkale merkezli 14 ilde Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; MİT Çanakkale Ünitesi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı'nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren teknik takip için 21 Mayıs Cuma günü düğmeye basmıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Çanakkale merkezli, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasının içerisinde olduğu tespit edilen 86 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Mahrem yapılanması ile finans ağı çökertildi

Çanakkale merkezli gerçekleştirilen operasyonda örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem yapılanması ve finans ağı çökertildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonda örgütün sözde il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu, örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan şüphelilerin de olduğu ifade edildi.

FETÖ üyelerinin Covid-19'u bilinçli şekilde yaymaya çalıştığı ortaya çıktı

Örgütün cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin dışarıda bulunan ailelerine maddi manevi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştiği, özellikle Covid-19 olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini hiçe sayarak kaçak olarak halkın arasına çıkıp virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu, çoğu örgüt üyesinin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma planları ve girişimlerinin olduğu öne sürülmüştü.

Sapkın yaşantılar

Sözde il imamının örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks yaşam sürdüğü tespit edildi. Yine örgüt/hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle birliktelik yaşadığı iddia edildi.

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 86 şüpheliden 36'sı serbest bırakılırken, 30'u adliyeye sevk edildi. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de 30 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Akay

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