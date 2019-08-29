Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı açıklandı

29.08.2019 11:39

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü kutlama programı açıklandı.



Çanakkale Valiliği tarafından açıklanan programa göre törenler saat 09: 00'da Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayacak. Daha sonra saat 09: 30'da valilik makamında tebrikat merasimi yapılacak. Saatler 10: 30'u gösterdiğinde ise kordon boyunda resmi geçit töreni yapılacak. Akşam 20: 30'da özel bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu olacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA