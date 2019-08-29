Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı açıklandı
Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü kutlama programı açıklandı.
Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü kutlama programı açıklandı.
Çanakkale Valiliği tarafından açıklanan programa göre törenler saat 09: 00'da Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayacak. Daha sonra saat 09: 30'da valilik makamında tebrikat merasimi yapılacak. Saatler 10: 30'u gösterdiğinde ise kordon boyunda resmi geçit töreni yapılacak. Akşam 20: 30'da özel bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu olacak. - ÇANAKKALE