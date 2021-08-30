Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

- Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı 99'uncu yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

- Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı 99'uncu yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sabah 10.00'da düzenlenen tören programına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Deniz Binbaşı Alpaslan Yavaş, "Bugün, yüce Türk milletinin büyük fedakarlıklar verdiği istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı büyük taarruzun 99'uncu yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci temelleri atılmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce