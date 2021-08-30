Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Politika

- Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı 99'uncu yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

- Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı 99'uncu yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sabah 10.00'da düzenlenen tören programına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Deniz Binbaşı Alpaslan Yavaş, "Bugün, yüce Türk milletinin büyük fedakarlıklar verdiği istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı büyük taarruzun 99'uncu yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci temelleri atılmıştır" dedi.

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Ali Koç Balotelli Cristiano Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:52:11. #1.16#

title