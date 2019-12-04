Çanakkale'de 3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali

04.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:36

ÇANAKKALE'de, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başladı. 6 Aralık'a kadar sürecek festivalde, ulusal ve uluslararası kısa film yarışmaları olacak. Bu yıl birinci seçilen film için 7, ikinci için 5, üçüncü film için de 3 bin lira verilecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde, Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali için açılış töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan festivalin açılış töreni, müzik dinletisiyle devam etti.

Üniversite ve İletişim Fakültesi olarak birçok bilimsel çalışmanın yanı sıra sanatsal üretime destek sağlanan festivali önemsediklerini belirten Prof. Dr. Önal, "Sadece öğrencilerimiz için değil kentimiz için de katma değer sağlaması, festivalin kent ile anılan markaya dönüşmesi için çalıştığımız, her yıl biraz daha olgunlaştırarak sunduğumuz festivalimizde bu 3 yılda 100 farklı ülkeden ve 2 bini aşan başvuruyla hem üniversitemizin hem ülkemizin adını duyurmuş olduk" dedi.Kültür- sanat etkinliği için bir araya geldiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Murat ise "Sinema, toplumların kalkınmasında, gelişmesinde önemli yere sahiptir. Son asırda bu sektör alabildiğine gelişme gösterdi ve bugün çok daha farklı alanlara doğru gidilmektedir. Bu sektörde akla hayale gelmedik gelişmeler yaşanmaktadır. Ülke olarak, gençlik olarak, üniversiteler olarak bu gelişmelere mutlaka ayak uydurmamız gerekmektedir. Çanakkale'miz kültür, sanat, tarih gibi alanlarla eğer kendisini ortaya koyabilirse bir marka olabilirse biz bundan çok mutluluk duyarız. Çanakkale'ye de zannediyorum en büyük hizmet budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival filmlerinin gösterimi başladı. Festivalde 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası kısa film yarışmaları olacak. Bu yıl birinci seçilen film için 7, ikinci için 5, üçüncü film için de 3 bin lira verilecek. Festival, 6 Aralık'ta ödül töreni ve gala gecesi ile sona erecek.

Kaynak: DHA