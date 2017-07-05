Çanakkale'de 3'üncü Laparoskopi ve Pertüken Renal Cerrahi Eğitimi Gerçekleşti

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çanakkale Devlet Hastanesinde Laparoskopi ve Pertükan Canlı Cerrahiler Eğitimin üçüncüsü gerçekleştirildi.



Sağlık alanında Çanakkale'de gelinen son noktaya dikkati çekerek Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, "Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken bugün neredeyse çoğu operasyon laparoskopi ile yapılabilmektedir. Birliğimize bağlı Çanakkale Devlet Hastanesinde Laporoskopi yöntemi ile gerçekleştirilen tek ya da her iki böbreküstü bezinin alındığı Sürrenalektomi, bir böbreğin tümüyle çıkarılıp alındığı Nefrektomi ve böbrekteki büyük ve genellikle 3 cm'den büyük çaplı komplex taşları tedavi etmek için tercih edilen Perkütan Nefrolitotomi işleminin gerçekleştirilmesinin yanı sıra eğitim imkanı sağlanarak başka illerdeki uzmanların bu eğitim için Çanakkale iline gelip vakalara katılmaları çok büyük önem arz etmektedir. Çanakkale ilimizin tanıtımı açısından da önemli olan eğitime, Güney Marmara ve Ege Bölgesi dışında da katılım talepleri olmuştur. Bu eğitimlerin yaygınlaşarak, hızla devam etmesi planlanmaktadır" dedi.



Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekim ve Hastane Yöneticisi Üroloji Uzmanı Op.Dr. Yusuf İlker Çömez tarafından gerçekleştirilen ve uzmanların mesleki ilerlemeleri açısından çok önemli olan eğitime; Bilecik, Aydın, Nazilli, Denizli illerinden uzman hekimler katıldı.



Çömez; "İki gün süren eğitimin ilk gününde, Laparoskopik olarak sürrenalektomi (böbrek üstü bezi çıkarılması), nefrektomi (böbrek tümör cerrahisi),pertukan neftolitotomi (kapalı böbrek taşı cerrahisi) ameliyatları gerçekleştirildi. Uzman hekimler, Üroloji uzmanı eşliğinde girdikleri ve izleme fırsatı buldukları ameliyatları, eğitimin ikinci gününde, laporoskopik modeller üzerinde çalışarak el becerileri geliştirme imkanı buldular. Eğitime katılan uzmanlar eğitimden çok memnun kaldıklarını ve katıldıkları en iyi eğitimlerden birisi olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini belirttiler" dedi. - ÇANAKKALE