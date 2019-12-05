Çanakkale'de "3. Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı
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Çanakkale'de "3. Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Teknopark şirketlerinden Rating Academy tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı.

05.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:04
Çanakkale'de

(ÇOMÜ) Teknopark şirketlerinden Rating Academy tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı.

Troya Kültür Merkezi'ndeki törende, Üniversitesinden Prof. Dr. Turgay Berksoy, ÇOMÜ'den Doç. Dr. , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Plovdiv (Filibe) Belediye Başkan Yardımcısı Ekaterine Arabska, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat katılımcılara hitap etti.

10 STK ve 7 üniversitenin yer aldığı 3 gün sürecek konferansta Türkiye'den katılımcıların yanında İran, Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, ABD, Cezayir, Pakistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen uzmanlar bildiri sunacak. Katılımcılar, program kapsamında Alexander Troas Antik Kenti'ni de gezecek.

Kaynak: AA
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