Çanakkale'de 3 köyün karantina süresi uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısı beklenen düzeye inmeyince karantina süreleri 10 gün uzatıldı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısı beklenen düzeye inmeyince karantina süreleri 10 gün uzatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle karantina sürelerinin 10 gün uzatıldığı açıklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerimizde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle Torhasan ve Karabey köylerinin bugün bitmesi planlanan, Davutköy köyünün ise yarın bitmesi planlanan karantinalarının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı