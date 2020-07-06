Çanakkale'de 3 köy boşaltıldı
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Çanakkale'de 3 köy boşaltıldı

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün ardından tedbir amaçlı Kumköy ve Bigalı köyü de boşaltıldı.

06.07.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:14

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün ardından tedbir amaçlı Kumköy ve Bigalı köyü de boşaltıldı. Vatandaşlar kendi imkanları ve kurum araçlarıyla köylerinden uzaklaşırken, bir kız çocuğunun kedisine sarılarak ağlaması dikkat çekti.

Tarihi yarımada içindeki Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, Yalova köyünün ardından Kumköy ve Bigalı köyü de boşaltıldı. Vatandaşlar kendi imkanları ve kurum araçlarıyla yıllardır yaşadıkları evlerini terk ederken, bir kız çocuğunun kedisine sarılarak ağlaması yürekleri burktu.

Deniz trafiği çift yönlü kapatıldı

Havadan ve karadan müdahalenin yanı sıra, denizden de söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin rahat çalışması için Çanakkale boğazındaki çift yönlü geçiş ticari gemilere kapatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 3 köy boşaltıldı

Kaynak: İHA

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