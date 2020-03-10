Çanakkale'de 3. kattan düşen kadının cesedi dere yatağında bulundu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirlenen kadının cesedi binanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirlenen kadının cesedi binanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kadın görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Pınar G'nin (38) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evli ve bir çocuk annesi Pınar G'nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek öldüğünü belirledi.

Pınar G'nin cesedi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA