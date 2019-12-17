Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.

17.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:08
Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı

'de, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığınca 13-15 Aralık'ta ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde 5 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 197 Afganistan ve 4 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanlarında ele geçirilen 169 can yeleğine el kondu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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