Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca 13-15 Aralık'ta Ayvacık ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde 5 operasyon düzenlendi.
Ekipler, 197 Afganistan ve 4 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanlarında ele geçirilen 169 can yeleğine el kondu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.