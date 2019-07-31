Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE'de, merkez üssü Yenice ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
ÇANAKKALE'de, merkez üssü Yenice ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.34'de, merkez üssü Yenice ilçesi olan deprem kaydedildi. Yerin 10,6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü, 3,9 olarak ölçüldü.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.34'de, merkez üssü Yenice ilçesi olan deprem kaydedildi. Yerin 10,6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü, 3,9 olarak ölçüldü.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı.
Kaynak: DHA
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