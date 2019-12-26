Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

26.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:00
Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Köprübaşı köyü kırsalında ormanlık alanda metruk bir binada yabancılar olduğunu belirledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 kişinin yanlarında can yelekleri ele geçirildi.

Jandarma tarafından ilçe merkezine 6 kilometre uzaklığındaki Sarımsakçı Köprüsü mevkisinde aynı ülke vatandaşı 10 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Yabancı uyruklular, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaynak: AA
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