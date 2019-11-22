Çanakkale'de 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulandı

22.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:20

Çanakkale'de 2019 yılı sulama sezonunda 265 bin 550 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarım sektörüne yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığı, tarımda su tasarrufu sağlandığı, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığının ifade edildiği açıklamada, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği hatırlatıldı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna işaret eden Aydın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"2019 yılı sulama sezonunda Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çanakkale il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 265,550 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 218 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA