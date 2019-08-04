Çanakkale'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında şişme botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen bir grubu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilmesinin ardından tekrar görev bölgesine dönen ekipler, aynı mevkide şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA