Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
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Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde bulunan 10 gölete toplam 250 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde bulunan 10 gölete toplam 250 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan 10 gölete, 250 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Çanakkale'deki su kaynaklarına 2010-2021 yılları arasında 692 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı. Yapılan çalışmalarla göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulması, yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedefleniyor.

Aşağıokçular köyü göletinde dün balık salım töreni gerçekleştirildi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, STK temsilcileri ile köylüler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz Türkiye'nin ikinci uzun sahiline sahip, 671 kilometre gibi uzun bir sahil gündemde olarak kıymetli bir balıkçılık kenti. Bu 671 kilometre içerisinde şimdiye kadar çok farklı adımlar atıldı. 821 tane amatör balıkçımız var. Az bir sayı değil. 23 tane bu memlekette su ürünleri üretim tesislerimiz var. 2021 yılı içerisinde Tarım İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde 3 tane ayrı tesise de izin verildi. Bu sayının artacağından eminiz. Bu adımların karşılığında Türkiye'mizde balık üretimimiz 157 bin ton gibi önemli bir rakama ulaştı. Bunun yanında ekonomik karşılığı da 855 milyona vardı. Sadece Türkiye'mizde balık ve benzeri ürünlerde 855 milyon gibi büyük bir rakamla ihracat imkanımız oldu. Su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında tüm Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çanakkale'de aynı şekilde büyük bir kampanya başlattı. Bugün Çanakkale'mizde 10 farklı gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Bu büyük bir sayı. Haftaya tekrar 150 bin civarında balık bırakılarak, 400 binden fazla balığımızın göletlerimizde olma imkanı sağlanacak. Seneye bu sayıyı daha da arttırmayı, milyonlara varan sayıda küçük balığımızı buradan atarak, onları büyüterek hem balıkçılığımızı hem de köyümüzün keyfini yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Tören, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Vali İlhami Aktaş'ın pullu sazan balığı yavrularını gölete salmasıyla son buldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı
Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı - Haberler Ekonomi
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