Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı
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Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı

Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede yapılan aramada, 25 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 4 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede yapılan aramada, 25 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 4 şüpheli yakalandı.

Dün sabah saat 05.25'te, Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan yelkenli teknede, 25 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'DE 43 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Bu sabah saat 04.20'de ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 43 kaçak göçmeni kurtardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 43 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı
Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı
Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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