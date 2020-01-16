Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı
Haberler » Güncel » Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı - Haber

Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki 25 Afgan kaçak göçmen, polis ekiplerince kamyonette yakalandı.

16.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:00
Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçiş hazırlığındaki 25 Afgan kaçak göçmen, polis ekiplerince kamyonette yakalandı. 

Ezine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri iddiasıyla M.K. ve V.G. de gözaltına alındı. M.K. ile V.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler de emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler