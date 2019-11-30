Çanakkale'de 25'i çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı

30.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:10

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 25'i çocuk, 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Yeşilliman açıklarında 25'i çocuk, 10'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA