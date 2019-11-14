Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

14.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:46
Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Geyikli Komutanlığı ekipleri, Bozalan köyünde devriye sırasında bir minibüste düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Araçtaki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ekipleri görünce kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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