Çanakkale'de 25 bronz sikke ele geçirildi Çanakkale'de bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde 25 bronz sikke bulundu.

Çanakkale'de bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde 25 bronz sikke bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, merkeze bağlı İğdelik köyünde durdurdukları araçta ve sürücüsü A.Ş'nin üzerinde arama yaptı.

Emekli polis olduğu öğrenilen A.Ş'nin üzerinde tarihi eser niteliğinde 25 bronz sikke, çevrede yapılan araştırmada ise toprağa gömülmüş metal dedektörü ele geçirildi.

Tarihi eserler müzeye teslim edildi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA