Çanakkale'de 242 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 242 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 242 düzensiz göçmen yakalandı.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri, Çakmak Deresi mevkisinden lastik botla denize açılan grubu fark etti. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 43 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
Babakale köyü, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu açıklarında 5 operasyonda "TCSG 81" Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanan 45'i Suriye, 154'ü Afganistan uyruklu 199 düzensiz göçmen de kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Karakolunda yiyecek ve giyecek yardımında bulunulan yabancı uyruklular daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.