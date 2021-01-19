Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi

19.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:33
Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Çanakkale il merkezine bağlı Erenköy köyünde, şüpheli K.T.'nin sahte şarap yaparak satmaya çalıştığı ihbarını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda, K.T.'ye ait adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, satışa hazır halde bidonlar içerisinde 240 litre sahte şarap ele geçirildi.Gözaltına alınan K.T. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemre Kemer Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Emre Taşdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:36:11. #1.15#
title