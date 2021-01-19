Çanakkale'de 240 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.