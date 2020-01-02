Çanakkale'de 24 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor
Haberler » Güncel » Çanakkale'de 24 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor - Haber

Çanakkale'de 24 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, "Hastaneye gidiyorum.

02.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:34
Çanakkale'de 24 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor

'nin ilçesinde, "Hastaneye gidiyorum." diyerek evinden ayrılan 24 yaşındaki kadından 4 gündür alınamıyor.

Geyikli beldesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Serap Özel, hastaneye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Geri dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine Özel'in eşi ve yakınları, durumu ve polise bildirdi.

Serap Özel'in eşi Erkan Özel (38), gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eşim akşam olduğu halde eve dönmeyince telefonla kendisini aradım fakat telefonu kapalı olduğu için ulaşamadım. Defalarca aradığım halde ulaşamayınca ve kendisinden haber alamayınca hayatından endişe duyarak, durumu jandarmaya ve polise bildirdim. Eşimin evden kaçması için hiçbir neden yok. Evliliğimizde de hiçbir sorun yaşamıyoruz. Gayet mutlu bir evliliğimiz ve 3 yaşında da bir kızımız var. Eşim çocuğuna çok düşkündür ve onu çok seviyor. Canından endişe duyuyoruz."

Jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler